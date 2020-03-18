Умарк установил рекорды первого раунда плей-офф КХЛ по очкам и результативным передачам

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации подвела статистические итоги первого раунда плей-офф.
Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом». Предыдущее достижение (девять голевых передач) делили сразу четверо игроков: Павол Демитра (2011), Сергей Мозякин (2014), Брэндон Козун (2017) и Крис Ли (2017).
Рекордный и бомбардирский показатель Умарка — 12 очков, что на одно больше, чем было в 2011 году у Йозефа Вашичека.
Лучшим снайперами первого раунда стали Андре Петерссон («Динамо») и Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), забросившие по пять шайб. Рекорд этой стадии турнира принадлежит Владимиру Антипову (2012 год) и Найджелу Доусу (2013), у которых было по семь голов.
- 18 марта 2020
-
11:35
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
10:16
-
09:55
-
09:21
-
09:07
-
08:54
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
06:29
- 17 марта 2020
-
23:59
-
23:19
-
22:49
-
22:28
-
21:49
-
21:13
-
21:04
-
20:41
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:28