Умарк установил рекорды первого раунда плей-офф КХЛ по очкам и результативным передачам

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации подвела статистические итоги первого раунда плей-офф.

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом». Предыдущее достижение (девять голевых передач) делили сразу четверо игроков: Павол Демитра (2011), Сергей Мозякин (2014), Брэндон Козун (2017) и Крис Ли (2017).

Рекордный и бомбардирский показатель Умарка — 12 очков, что на одно больше, чем было в 2011 году у Йозефа Вашичека.

Лучшим снайперами первого раунда стали Андре Петерссон («Динамо») и Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), забросившие по пять шайб. Рекорд этой стадии турнира принадлежит Владимиру Антипову (2012 год) и Найджелу Доусу (2013), у которых было по семь голов.