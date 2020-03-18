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Умарк установил рекорды первого раунда плей-офф КХЛ по очкам и результативным передачам

Умарк установил рекорды первого раунда плей-офф КХЛ по очкам и результативным передачам
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации подвела статистические итоги первого раунда плей-офф.

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом». Предыдущее достижение (девять голевых передач) делили сразу четверо игроков: Павол Демитра (2011), Сергей Мозякин (2014), Брэндон Козун (2017) и Крис Ли (2017).

Рекордный и бомбардирский показатель Умарка — 12 очков, что на одно больше, чем было в 2011 году у Йозефа Вашичека.

Лучшим снайперами первого раунда стали Андре Петерссон («Динамо») и Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), забросившие по пять шайб. Рекорд этой стадии турнира принадлежит Владимиру Антипову (2012 год) и Найджелу Доусу (2013), у которых было по семь голов.

«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта»
Звезда КХЛ Линус Умарк высказал непопулярное мнение. Иностранцы хотят играть, но боятся не уехать домой.
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