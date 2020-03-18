Кто вышел бы в финал от Востока, если бы плей-офф КХЛ продолжился?
Вчера, 17 марта, РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто вышел бы в финал от Востока, если бы плей-офф КХЛ продолжился?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции должны были сыграть «Сибирь» и «Барыс», а также «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Однако команда Андрея Скабелки после введения в Казахстане чрезвычайного положения была вынуждена отказаться от участия в плей-офф.
Скабелка: не настоящий будет обладатель Кубка Гагарина, если плей-офф продлится
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