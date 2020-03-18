Тройка Шипачёва обновила рекорд тройки Коваржа по голам в первом раунде плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации подвела статистические итоги первого раунда плей-офф.
Динамовское звено Яшкин — Шипачёв — Петерссон забросило 12 шайб. Это на три гола больше рекордного показателя, принадлежавшего магнитогорскому звену Зарипов — Коварж — Мозякин образца 2017 года.
Алексей Емелин, Андре Петерссон и Вадим Шипачёв завершили первый раунд с показателем полезности «+8». Тремя годами ранее у защитника «Авангарда» Юнаса Анелёва было «+10».
Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин нанёс 31 бросок в створ ворот. До рекордного показателя Александра Рязанцева (2013 год) и Даррена Дица (2019 год) ему не хватило семи бросков.
Защитник «Спартака» Максим Гончаров набрал 29 штрафных минут. До рекорда лиги, принадлежащего ему же (61 минута в 2016 году, когда он играл за «Салават Юлаев»), Гончаров не добрался.
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