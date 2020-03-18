Нападающий московского «Динамо» Брюквин станет отцом

Форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин в «Инстаграме» сообщил о скором прибавлении в семействе.

«Мы ждём тебя, малыш», — подписал Брюквин совместную фотографию с беременной супругой Алиной.

Фото: «Инстаграм» Владимира Брюквина

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Брюквина.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+8" и 18 минутах штрафного времени. В первом раунде плей-офф российский нападающий набрал 2 (2+0) очка при полезности «0» и отсутствии удалений.

Команда Владимира Крикунова в четвертьфинале Кубка Гагарина в Западной конференции переиграла «Спартак» (4-2) и во втором раунде плей-офф должна была сыграть с ЦСКА.