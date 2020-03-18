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Ласьков: «Магнитка» не может заявиться на следующий сезон. 7 игроков забрали 80% потолка

Ласьков: «Магнитка» не может заявиться на следующий сезон. 7 игроков забрали 80% потолка
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что уральский клуб уже заключил контракт с иностранным игроком, но не стал называть фамилию хоккеиста.

«Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80% потолка зарплаты следующего сезона. Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Или игроки с большими зарплатами принимают наши условия, или будем расставаться.

Основная задача — со временем найти сменщика Кошечкину. Я предложил Загидулину вернуться в команду на следующий сезон. Готовы дать ему 50% игрового времени. Подписан контракт с очень хорошим иностранным игроком. С кем? Пока не буду говорить», — приводятся слова Ласькова в телеграм-канале «Вечерний Магнитогорск».

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