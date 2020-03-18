И. Воробьёв: «Металлургу» нужно перестраивать всю систему. Отстали на пару лет

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв на итоговой пресс-конференции извинился перед болельщиками и заявил, что уральскому клубу необходимо перестраивать всю систему.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Список травмированных был в трёх страницах в конце сезона. Такого давно не было. Нам нужно перестраивать всю систему. Мы на пару лет отстали, к сожалению», — приводятся слова Воробьёва в телеграм-канале «Вечерний Магнитогорск».

По итогам регулярного чемпионата команда Воробьёва заняла седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорский клуб уступил «Барысу» (1-4). Впоследствии клуб из Нур-Султана команда Андрея Скабелки после введения в Казахстане чрезвычайного положения была вынуждена отказаться от участия в плей-офф.