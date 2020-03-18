Морозов: разработали сценарий, по которому шесть команд за 33 дня определяют победителя

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил поведение лиги в условиях пандемии коронавируса.

«На момент публикации опровержения «Йокерит» не отказывался от участия в плей-офф. Шли совещания и консультации, сохранялась надежда, что «Йокерит» продолжит играть. Но позже страховая компания, с которой работает клуб, сообщила, что в случае поездки в Санкт­-Петербург 16 марта вопреки рекомендациям правительства Финляндии и финского минздрава страховые полисы команды будут аннулированы. После этого клуб вынужден был отказаться от участия в чемпионате, о чём тут же проинформировал лигу официальным письмом. Поэтому несостыковки я здесь не вижу.

Нынешняя ситуация — форс-мажор. Поэтому мы готовили разные сценарии в зависимости от обстановки и работали практически в круглосуточном режиме, ведь любой сценарий надо обязательно согласовать в первую очередь с клубами. Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше.

КХЛ не существует в изоляции от внешнего мира. Да и сложившаяся ситуация уникальна. Какие-то вопросы должны решаться вместе с другими организациями, ведь затронуто столько разных сфер нашей жизни. Требовалось единое решение, которое бы подходило для всех. Проблема вышла за рамки спорта, её решают на всех уровнях. Ограничения уполномочены вводить именно государственные органы, поэтому без обсуждения с ними было бы недальновидным разрабатывать какие-то сценарии. 17 марта мы были на совещании с участием министра спорта, представителей РФС и Единой лиги ВТБ. Все высказали пожелания, своё видение ситуации и в итоге приняли то решение, о котором вы все знаете», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.