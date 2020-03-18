Президент КХЛ: есть вариант, что сезон не будет доигран, но сейчас не хочу об этом думать

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что лига рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран из-за коронавируса.

«Рассматривается вариант, что сезон КХЛ не будет доигран, поскольку здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдёт.



Позиция ИИХФ по чемпионату мира лигой учитывается, и это ещё один фактор, который КХЛ будет брать в расчёт при разработке возможного формата турнира. Мы ждём официального заявления ИИХФ», – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.