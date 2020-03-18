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Президент КХЛ: есть вариант, что сезон не будет доигран, но сейчас не хочу об этом думать

Президент КХЛ: есть вариант, что сезон не будет доигран, но сейчас не хочу об этом думать
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что лига рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран из-за коронавируса.

«Рассматривается вариант, что сезон КХЛ не будет доигран, поскольку здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдёт.

Позиция ИИХФ по чемпионату мира лигой учитывается, и это ещё один фактор, который КХЛ будет брать в расчёт при разработке возможного формата турнира. Мы ждём официального заявления ИИХФ», – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

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