Морозов: не считаю отказ двух клубов основанием для аннулирования результатов чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение «Барыса» и «Йокерита» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф.

«Начнём с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи регулярки, прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными.

У других клубов улетели легионеры? Я думаю, что это лучше сделать руководству их клубов. От себя же напомню, что контракты игроков действуют до 30 апреля. И лига, и клубы будут действовать строго в рамках регламента.

Как я уже говорил, существует вариант продолжения чемпионата для шести команд. Только теперь нам надо постараться уместить его в 20 календарных дней, до 30 апреля. Нельзя исключать возвращение «Йокерита» и «Барыса», и тогда мы разработаем новый сценарий. Существует и вариант, при котором чемпионат мы доиграем уже после 30 апреля. Я уверен, что мы оперативно сможем отреагировать на любое изменение ситуации. Если будет принято решение, что опасность для жизни и здоровья миновала, мы приложим все усилия, чтобы доиграть чемпионат. И доиграть его, конечно, с болельщиками на трибунах», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.