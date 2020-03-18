Экс-жена Зайцева: в специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы

Маргарита Готовцева (Зайцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, после решения Мосгорсуда отложить апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля рассказала, как охраняются её дети.

«Не боюсь ли я, что их увезут в другой город? Конечно, я боюсь. Как бы страшно это в какой-то мере ни звучало, но в этом плане пандемия будет держать меня в относительном спокойствии. Границы закрыты, и я буду уверена, что дети где-то рядышком, из-за неё их никуда не увезут.

Сейчас они уже три месяца сидят дома и никуда не выходят. В специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы», — передаёт слова Готовцевой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.