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Экс-жена Зайцева: в специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы

Экс-жена Зайцева: в специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева (Зайцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, после решения Мосгорсуда отложить апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля рассказала, как охраняются её дети.

«Не боюсь ли я, что их увезут в другой город? Конечно, я боюсь. Как бы страшно это в какой-то мере ни звучало, но в этом плане пандемия будет держать меня в относительном спокойствии. Границы закрыты, и я буду уверена, что дети где-то рядышком, из-за неё их никуда не увезут.

Сейчас они уже три месяца сидят дома и никуда не выходят. В специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы», — передаёт слова Готовцевой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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