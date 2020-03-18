Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал решение «Ак Барса» попросить КХЛ о досрочном завершении сезона из-за эпидемии коронавируса.

«Мы вели такую беседу не первый день, эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают. Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет», – цитирует Леонова ТАСС.

«Ак Барс» на официальном сайте опубликовал обращение к президенту КХЛ Алексею Морозову с просьбой рассмотреть вопрос досрочного завершения сезона без определения обладателя Кубка Гагарина. В противном случае казанский клуб оставляет за собой право отказаться от продолжения участия в турнире. Об этом сказано в письме, которое «Ак Барс» направил в лигу за подписью исполнительного директора Мансура Усманова.