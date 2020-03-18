Вайсфельд: на месте «Йокерита» и «Барыса» я бы не ставил Морозова в неудобную ситуацию

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение «Барыса» и «Йокерита» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф.

«Не знаю, почему КХЛ продолжает попытки продолжить сезон, хотя как минимум два клуба уже снялись с плей-офф. Но я на месте тех же «Йокерита» и «Барыса» не ставил бы президента лиги Алексея Морозова в такую неудобную ситуацию. Можно было позвонить ему и сказать: «Мы подчиняемся законам КХЛ, но играть дальше не можем, потому что у нас в стране такие законы. Надо либо закрывать соревнование, либо мы сейчас снимемся». А получилось как? У меня первое впечатление было: «Зачем их вообще взяли в эту лигу?»

Сейчас мне кажется, что с точки зрения имиджа лиги целесообразно заявить, что сезон закончен. Потому что если сейчас представить, что 10 апреля всё нормализовалось, вирус исчез — и что дальше? Играть в шесть команд? Или даже в пять, из-за отсутствия «Ак Барса»? Учитывая все случившиеся события, лига должна внести какую-то определённость в ситуацию. Останавливаем сезон, ждём нормализации ситуации или будем играть, чего бы нам это ни стоило. Но дело в том, что КХЛ ничего не говорит, и это рождает всякие домыслы», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.