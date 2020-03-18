Вайсфельд – о письме «Ак Барса»: может быть, это решение руководства Татарстана?
Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал письмо «Ак Барса» в КХЛ с просьбой отменить продолжение сезона. Ранее лига прервала чемпионат до 10 апреля.
«Сложно комментировать действия «Ак Барса», потому что мы не знаем всех нюансов переговоров казанцев с лигой. Эту ситуацию должен прояснить либо президент КХЛ Алексей Морозов, либо представители клуба. А мы не в курсе, что предшествовало этому письму.
Сейчас мы можем критиковать «Ак Барс», но мы же не знаем, вдруг там Мансура Усманова глава Республики Татарстан вызвал и сказал: «Всё, мы закончили! Пиши письмо в КХЛ». И ему надо что-то делать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Президент КХЛ Морозов заявил, что ещё не знает о заявлении «Ак Барса» на его имя
Читайте также
- 18 марта 2020
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:55
-
13:44
-
13:40
-
13:25
-
13:05
-
12:50
-
12:39
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
10:16
-
09:55
-
09:21
-
09:07
-
08:54
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
06:29
- 17 марта 2020
-
23:59
-
23:19
-
22:49
Партнерский контент