Вайсфельд – о письме «Ак Барса»: может быть, это решение руководства Татарстана?

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал письмо «Ак Барса» в КХЛ с просьбой отменить продолжение сезона. Ранее лига прервала чемпионат до 10 апреля.

«Сложно комментировать действия «Ак Барса», потому что мы не знаем всех нюансов переговоров казанцев с лигой. Эту ситуацию должен прояснить либо президент КХЛ Алексей Морозов, либо представители клуба. А мы не в курсе, что предшествовало этому письму.

Сейчас мы можем критиковать «Ак Барс», но мы же не знаем, вдруг там Мансура Усманова глава Республики Татарстан вызвал и сказал: «Всё, мы закончили! Пиши письмо в КХЛ». И ему надо что-то делать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.