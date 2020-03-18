Курносов: сделаем всё, чтобы вернуть легионеров в Россию. Понимаю, возможно, не получится

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов после обращения «Ак Барса» в КХЛ с просьбой об отмене плей-офф рассказал о позиции уфимского клуба по поводу дальнейшего проведения турнира.

«Я бы не хотел комментировать позицию нашего возможного соперника по плей-офф. У нас есть своя позиция. Играть без зрителей очень тяжело. И все наши игроки считают, что играть без зрителей попросту невозможно. Для чего это и зачем? Весь вопрос именно в этом. И мы поддерживаем игроков в этом плане.

Наш главный тренер распустил всех до 30 марта. Я контролирую этот процесс, но до 30-го команда находится в отпуске. Легионеры уже не вернутся? Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть их в Россию. Я понимаю, что, возможно, не получится. Но мы сделаем всё возможное», — цитирует Курносова «Спорт-экспресс».