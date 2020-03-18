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«Нефтехимик» подписал новый контракт с Вячеславом Буцаевым

«Нефтехимик» подписал новый контракт с Вячеславом Буцаевым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.

Специалист возглавляет команду с декабря 2018 года. В сезоне-2019/2020 нижнекамский клуб под руководством Буцаева сумел оформить путёвку в плей-офф, заняв восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» со счётом 0-4.

В качестве игрока Буцаев выступал на позиции центрального нападающего, успев поиграть в российских, канадских, американских и шведских клубов.

За карьеру тренера помимо «Нефтехимика» Буцаев успел поработать в московском ЦСКА и хоккейном клубе «Сочи», с которым дважды выходил в плей-офф.

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