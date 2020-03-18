К. Сафронов: клубы начали действовать сами, снимаясь с плей-офф, это правильно

Известный в прошлом хоккеист Кирилл Сафронов прокомментировал ситуацию о заявлении «Ак Барса», который отказался продолжать участие в плей-офф КХЛ.



«Наверное, следовало бы придерживаться какой-то общей направленности. Например, если взять НХЛ, лучшую лигу в мире, то они приостановили чемпионат. То же самое сделали лиги по другим видам спорта. Наверное, следовало бы и нам пойти по тому же пути. Но вышло так, что отдельные клубы снимаются — они начали действовать сами, не дождались. Я придерживаюсь такого мнения, что клубы поступают правильно. Здоровье людей на первом месте.



Мы слишком рассчитываем на русский авось? Знаете, я думаю, что в Северной Америке есть какое-то общее мнение. Например, лига издала указ — его все придерживаются. И так во всех сферах. Министерство образования издало указ — закрыли школы. А у нас… Я сам являюсь руководителем детского клуба в Санкт-Петербурге и сам до конца не понимаю, какие должны быть наши действия.



Например, вчера питерская федерация хоккея рекомендовала приостановить занятия, чемпионат города прекратился. Мы прекратили тренировочный процесс. Но сегодня был уже новый приказ, от минздрава, в котором говорилось, что с 21-го числа школы могут тренировать детей с письменного разрешения родителей и в группах не более 30 человек. Информация меняется каждый день, и, может быть, нам не хватает какого-то централизованного решения. Тогда людям было бы проще. Пока непонятно — карантин, не карантин, в чём он конкретно выражается. Люди ждут решения от вышестоящих властей.



Возвращаясь к «Ак Барсу», я думаю, что здоровье хоккеистов и семьи очень важно. Если ребята и их семьи будут находится дома, в безопасности, то это на первом месте», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Кубок Гагарина всё равно должен быть разыгран? Как КХЛ может закончить сезон Остались только авантюрные и странные варианты. Как далеко готова зайти лига?