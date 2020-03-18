«Зайти не могу. Перепутал, куда шуруп вкручивать». Панарин решил починить калитку

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в чемпионате Национальной хоккейной лиги решил заняться ремонтными работами.



Хоккеист решил обновить механизм закрывания калитки. Сначала Панарин смонтировал калитку неправильно, из-за чего та не открывалась. Вскоре форвард справился с проблемой.

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Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерло.