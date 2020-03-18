Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Зайти не могу. Перепутал, куда шуруп вкручивать». Панарин решил починить калитку

«Зайти не могу. Перепутал, куда шуруп вкручивать».
«Зайти не могу. Перепутал, куда шуруп вкручивать». Панарин решил починить калитку
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в чемпионате Национальной хоккейной лиги решил заняться ремонтными работами.

Хоккеист решил обновить механизм закрывания калитки. Сначала Панарин смонтировал калитку неправильно, из-за чего та не открывалась. Вскоре форвард справился с проблемой.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерло.

«Так хочется вручить Кубок Стэнли!» НХЛ боится, но думает о турнире для 24 команд
Ещё чуть-чуть — и Гэри Беттмэн будет согласен даже на какой-нибудь международный турнир.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020