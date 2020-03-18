Есмантович: что значит, отпустили ли мы легионеров? У них выходные, и они сами решают

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о статусе легионеров команды во время перерыва из-за коронавируса.



«Что значит, отпустили мы легионеров или нет? Сейчас команда ЦСКА находится на выходных, мы юридически на неделю оформили ребятам выходные. У слова «отпустили» нет юридического статуса. У человека выходной, он сам планирует, что с ним делать. Что касается карантинной ситуации, то это вопросы к нашему правительству, а не ко мне.



Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Нет смысла комментировать действия лиги и действия правительства. По поводу выступлений лиги могу сказать, что я пока не понимаю данного вопроса. Те распоряжения, которые даёт правительство, я выполняю. С точки зрения лиги я пока не знаю, как она действует. Для этого в клубе есть наблюдательный совет, переговорные процессы с лигой. Пока я не видел никаких формул, никаких расчётов. Всё читаю в прессе.



Все легионеры выполняют контрактные обязательства. Они во всех клубах их выполняют. Если они перестанут выполнять контрактные обязательства, у клуба есть полномочия лишить их контракта и заработной платы. Вы априори должны это понимать», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.