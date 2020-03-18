Жена Задорова — о плюсах карантина: деньги целы, семья дома, время наслаждения друг другом

Александра, жена защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.



«Как здорово. Шопинг-детокс, ресторанный детокс. Экономия. Деньги целы, семья дома. Время самопознания и наслаждения друг другом. Главное не паниковать, а включать мозг», — написала Анастасия в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерло.