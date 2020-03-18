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Шведские клубы отказались от трансферов и новых контрактов из-за коронавируса

Шведские клубы отказались от трансферов и новых контрактов из-за коронавируса
Хоккей / Прочие 0

Все клубы высшей лиги Швеции договорились о временном запрете на любые трансферы и новые контракты с уже имеющимися игроками, сообщает Aftonbladet. Единственное исключение — заключение контрактов с новичками в возрасте от 18 до 21 года.

«Да, это правда, мы приняли такое решение. Данное решение принято после консультации со всеми 14 клубами лиги. Причина проста — мы хотим успокоить рынок», — рассказал спортивный директор шведской лиги Йохан Хемлин.

Напомним, чемпионат Швеции прерван из-за коронавируса. 12 марта в лиге состоялись заключительные матчи регулярного сезона, 24 марта должен был стартовать плей-офф. SHL планировала сдвинуть решающую часть чемпионата на более поздние сроки. Но все 14 клубов единогласно подписали петицию с прошением не доигрывать сезон и не определять чемпиона. Согласно принятому решению ни одна команда не покинет высший дивизион.

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