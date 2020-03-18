В Твери из-за коронавируса перенесли международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», информирует Tverigrad. На неопределённое время на территории Тверской области отложено проведение международных, всероссийских и межрегиональных соревнований.



Напомним, КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. Лига остановила второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки.



В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. В случае продления режима «Повышенной готовности» в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением.