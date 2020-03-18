Глава федерации хоккея ОАЭ: не хотим заявлять клуб в ВХЛ из-за высоких затрат

Президент Эмиратской хоккейной лиги Владимир Бурдун рассказал о готовящемся вступлении клуба из ОАЭ в чемпионат Казахстана.
«Мы уже активно обсуждаем этот вопрос с Федерацией хоккея Казахстана, находимся на стадии переговоров. Отправили им официальные письма. Пока рассчитываем необходимый бюджет. Естественно, они должны согласовать со всеми клубами чемпионата Казахстана, чтобы на гостевые матчи команды летали к нам. Мы не можем проводить все свои игры в Казахстане, это нам неинтересно. Думаю, в ближайшее время они примут решение о нашем вступлении.
Почему Казахстан, а не ВХЛ? В первую очередь это географический фактор. Нам удобнее летать в Казахстан, есть прямые рейсы. Во-вторых, мы знаем, что уровень хоккея в Казахстане довольно приличный. В-третьих, участие в казахстанской лиге не так затратно для бюджета, если сравнивать с той же ВХЛ, у которой очень обширная география участников. Так что это тоже один из факторов в пользу Казахстана.
Нас финансирует государство. У нас есть две арены вместимостью в 2000 человек, на которых можем играть. Что касается состава, то его формирование будет идти таким образом, чтобы клуб был конкурентоспособным и при этом вызывал интерес у зрителей как в ОАЭ, так и Казахстане», — цитирует Бурдуна «Шайба.kz».
- 18 марта 2020
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