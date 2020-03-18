Валерий Ничушкин прилетел в Россию
Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прилетел в Россию, информирует хоккеист в «Инстаграме». Игрок выложил фотографию из Москвы с надписью «дома».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерло.
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