Эйвери — о перерыве в НХЛ: звёздам лиги нельзя давать выходные, это приводит к бардаку

Известный экс-игрок НХЛ Шон Эйвери прокомментировал перерыв в НХЛ, введённый из-за коронавируса.



«Давайте я расскажу, что на самом деле будет с игроками после паузы. Когда начинается сезон, ты знаешь, где и когда ты окажешься на протяжении восьми следующих месяцев. Каждый день. Исключений немного. Это момент, когда тренер даст вам редкий выходной, плюс у тебя есть два свободных дня на Рождество. Всё остальное время ты на работе, у тебя нет времени ни на что. Ты ждёшь Рождества и редкого выходного.



И если тебе повезёт, этот выходной выпадет на день, когда ты находишься в каком-нибудь хорошем городе. Лучше Чикаго — там ночные клубы закрываются поздно. Ты хорошо кушаешь, хорошо выпиваешь. Женатые парни расходятся по номерам пораньше — скажем, часа в четыре утра — и делятся впечатлениями от вечера. На то они и женатики, у них таких дней совсем немного. А остальные ведут в крутые отели студенток-красоток из местного колледжа или недавно разведённых женщин. И они готовы поднять парням уровень тестостерона, уж поверьте. Когда 15 игроков НХЛ — молодых игроков „Рейнджерс“ или „Торонто“, все в дорогих итальянских костюмах, с карманами, набитыми кэшем и кредитными картами, — заходят в ночной клуб, всё вокруг превращается в бардак.



Зачем я вам это рассказываю? А я объясню. Вот что происходит, когда ты даёшь мировым звёздам-профессионалам один выходной. У них становится слишком много свободного места в голове.

А теперь о коронавирусе. Эта штука взялась из ниоткуда, и в какой-то момент игроки проснулись рано утром и узнали, что сезон остановлен. Насколько — никто не понимает. Это не локаут, это не забастовка. В том случае была возможность потренироваться и покататься. Сейчас из-за пандемии закрыто всё. Допустим, современное поколение игроков отличается от моего — им больше нравится Playstation, чем тусовки, — но уровень самого хоккея всё равно пострадает. После семидневного перерыва тебе понадобится ещё семь дней, чтобы вернуть нужную форму. И если эта пауза затянется на месяц, нельзя просто сказать игрокам: «Чуваки, у нас послезавтра игра». Им понадобится хороший, полноценный тренировочный лагерь. Они же сейчас даже не катаются из-за карантина. На кону у НХЛ огромные деньги, но каким будет уровень хоккея? Как тяжело будет игрокам?» — приводит слова Эйвери телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на хоккейный подкаст.