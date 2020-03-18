ФХР перенесла сроки нескольких соревнований из-за коронавируса

Федерация хоккея России перенесла сроки нескольких соревнований из-за коронавируса, информирует официальный сайт лиги.



«В целях заботы о здоровье участников соревнований по хоккею, связанной с вероятностью распространения коронавирусной эпидемии, в соответствии с приказом Минспорта России №216 от 16 марта 2020 года и в связи с введением режима повышенной готовности в регионах РФ Федерация хоккея России приняла следующие решения:



— С 18 марта приостанавливается проведение межрегиональных спортивных соревнований в федеральных округах;



— проведение первенства Юниорской хоккейной лиги, первенства России по хоккею среди юношей до 17 лет, первенств клубных команд среди юношей до 16 и до 15 лет, а также Кубка Владислава Третьяка среди юношей до 14, 13 и 12 лет переносится на более поздний срок. Даты и места проведения будут определены дополнительно.



— проведение матчей плей-офф первенства НМХЛ отменяется. Окончательные результаты и распределение мест среди участников Первенства НХМЛ будут определены по итогам регулярного чемпионата», — указано в заявлении лиги.

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.