Тренер вратарей СКА: выгнать «Йокерит» из лиги? Здесь вообще-то редко спрашивают мнение

«Йокерит» и «Барыс» выгнать из КХЛ! Я один в зоне риска». Крикунов «наехал» на иностранцев

69-летний Владимир Васильевич готов продолжать сезон КХЛ. Ему не страшен ни ЦСКА, ни коронавирус.