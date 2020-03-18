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Тренер вратарей СКА: выгнать «Йокерит» из лиги? Здесь вообще-то редко спрашивают мнение

Тренер вратарей СКА: выгнать «Йокерит» из лиги? Здесь вообще-то редко спрашивают мнение
Хоккей / КХЛ 0

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей СКА Марко Торениус прокомментировал яркое высказывание наставника московского «Динамо» Владимира Крикунова, который считает, что «Йокерит» нужно выгнать из КХЛ после решения сняться с розыгрыша плей-офф.

«Мы тренируемся дома, готовимся к играм. Команда в хорошей форме. Конечно, ситуация странная, и это заставляет задуматься. Ребята просто ходят в зал, потом возвращаются домой. В Санкт-Петербурге всё спокойно, хотя многие люди стремятся закупить предметы первой необходимости, как в Финляндии.

Крикунов рекомендовал выгнать «Йокерит» из КХЛ? У него есть своё мнение, но финское сообщество думает по-другому. Здесь вообще-то редко спрашивают ваше мнение», — приводит слова Торениуса Ilta-Sanomat.

«Йокерит» и «Барыс» выгнать из КХЛ! Я один в зоне риска». Крикунов «наехал» на иностранцев
69-летний Владимир Васильевич готов продолжать сезон КХЛ. Ему не страшен ни ЦСКА, ни коронавирус.
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