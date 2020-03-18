Жена Малкина: из-за коронавируса в магазинах невозможно найти туалетную бумагу

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала о ситуации с эпидемией коронавируса в Америке.



«Обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу, и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Всё очень быстро раскупается», — рассказала Кастерова в «Инстаграме».



Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.