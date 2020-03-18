Лундквист — о коронавирусе: давайте будем несколько оптимистичны

Голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об эпидемии коронавируса.
«Не многие из нас испытывали что-либо подобное. Давайте будем вдумчивыми, добрыми и более оптимистичными. Нам всем нужно как можно больше положительной энергии, особенно в такие времена. Мы переживаем ситуацию вместе, желаю всем всего самого наилучшего», — написал Лундквист в «Твиттере».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.
- 18 марта 2020
-
23:51
-
23:30
-
22:59
-
22:16
-
22:08
-
22:00
-
21:20
-
21:02
-
20:45
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
19:58
-
19:27
-
18:57
-
18:45
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
17:00
-
16:39
-
16:29
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:54