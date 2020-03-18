Лундквист — о коронавирусе: давайте будем несколько оптимистичны

Голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об эпидемии коронавируса.



«Не многие из нас испытывали что-либо подобное. Давайте будем вдумчивыми, добрыми и более оптимистичными. Нам всем нужно как можно больше положительной энергии, особенно в такие времена. Мы переживаем ситуацию вместе, желаю всем всего самого наилучшего», — написал Лундквист в «Твиттере».



Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.