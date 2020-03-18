Путин вручил звезду Героя труда Аркадию Ротенбергу
Президент Владимир Путин во время визита в Крым вручил звезду Героя труда Российской Федерации Аркадию Ротенбергу, который является председателем правления Федерации хоккея России. Звание Героя труда Ротенбергу присвоено за заслуги в строительстве Крымского моста.
Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд рублей. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.
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