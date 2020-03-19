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Тарасенко: подумайте о тех, кто потерял друзей, знакомых из-за этого вируса

Тарасенко: подумайте о тех, кто потерял друзей, знакомых из-за этого вируса
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам на фоне пандемии коронавируса.

«Привет всем. Конечно, печально не играть в хоккей в это время года, но здоровье превыше всего. Те, кто говорят, что это несерьёзно, подумайте о тех, кто потерял друзей, знакомых из-за этого вируса. Проблема есть, и с ней надо бороться всем вместе. Заботясь о себе, вы помогаете всем остальным в этом мире. Здоровья вам и вашим близким», — написал Вадимир Тарасенко в своих инстаграм-сторис.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.

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