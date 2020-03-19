Жена Тарасенко: самоизоляция – это наш акт ответственности

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о том, как их семья проводит время в условиях объявленного карантина и выразила мнение о важности самоизоляции.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яны Тарасенко.

«Мы находимся на карантине. Сезон был приостановлен, но мы надеемся, что он рано или поздно будет возобновлён. Теперь все командные центры закрыты, тренировки отменены, игрокам запрещено посещать общественные места. Тренировки могут выполняться только дома или в одиночку на частных объектах.

Марк учится дома, у Саши каникулы… Я тоже стараюсь не выходить на улицу и чувствую себя нормально, не выходя из дома. Я думаю, что не ходить в театр или ресторан сейчас не имеет большого значения. Мы можем сделать это, когда ситуация улучшится.

Честно говоря, я не могу заставить людей игнорировать все эти меры — хорошо, вам 20 с чем-то лет, вы здоровы и не подвержены более высокому риску. Но как насчет людей, которых вы можете заразить? Пожилые люди, люди со здоровьем или со слабой иммунной системой? Те после химиотерапии? Вы когда-нибудь думали о них? Или про врачей?

Я думаю, что самоизоляция — это наш акт ответственности. Поэтому мы остаёмся дома все вместе. Да, жаль, что в нашей жизни нет хоккея. Но мы предполагаем, что это временно. И как дела, ребята? Как вы относитесь ко всем этим карантинным вещам?», — написала Яна в «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся. В США – 6 421.