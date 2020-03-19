В «Анахайме» и «Лос-Анджелесе» не выявили игроков с коронавирусом

Две калифорнийские команды НХЛ «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз» сообщили, что ни один из их игроков не дал положительный результат на коронавирус после того, как игрок «Оттавы Сенаторз» недавно им заразился, информирует Sportsnet.

«Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз» опубликовали заявления, в которых указывается, что все их игроки не продемонстрировали каких-либо симптомов коронавируса.

11 марта «Оттава» в гостях провела матч с «Анахаймом» (2:5), а затем, 12 марта, встретилась с «Лос-Анджелесом» (2:3). Лига присоединилась к ряду других главных спортивных лиг и отложила игру на следующий день.



18 марта стало известно, что один из игроков «Оттавы», имя которого не разглашается, заболел в результате коронавирусной инфекции. У хоккеиста были диагностированы лёгкие симптомы, и в настоящее время он находится в изоляции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся. В США – 6 421.

«Оттава» подтвердила положительный тест игрока клуба на коронавирус