Фу: все думают, что в КХЛ играют в атакующий хоккей, но это далеко не так

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ.

«Что было самым трудным во время сезона в КХЛ? Это сложно объяснить, потому что все думают, что это лига, где играют в атакующий хоккей, потому что там много техничных хоккеистов. Но на самом деле это не так, хоккей там гораздо более оборонительный. Несколько катков с энхаэловскими размерами, несколько европейских, несколько финских. Переключение с одного размера на другой даёт разные ощущения. На олимпийском катке в Пекине всё медленно, голевых моментов мало и трудно показать результативность.

Хочу ли я сыграть за Китай на Олимпиаде-2022? Да, у меня есть это в планах. Некоторые из нас, кто играл за «Куньлунь», надеются на это. В следующем сезоне я снова буду играть за эту команду, это потрясающий опыт», — сказал Фу в интервью Sportsnet.



В регулярном чемпионате КХЛ — 2019/2020 Спенсер Фу набрал 25 (8+17) очков в 58 матчах. В плей-офф команда Курта Фрейзера не пробилась.