Азат Бикмурзин покинул пост президента «Нефтехимика», сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.
«Мы выражаем огромную благодарность Азату Шаукатовичу за ту поддержку и внимание, которые он оказывал нам все эти годы, способствовал развитию хоккея в Нижнекамске. Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в жизни! В знак благодарности Азату Бикмурзину вручена уникальная картина нижнекамской художницы с символикой нашего клуба», — сказано в официальном сообщении.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нефтехимика».
Бикмурзин занимал пост президента нижнекамского клуба с 2015 года, за это время он трижды выходил в плей-офф КХЛ, но ни разу не пробивался во второй раунд Кубка Гагарина. В этом сезоне «Нефтехимик» в серии первого раунда уступил «Ак Барсу» (0-4).
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