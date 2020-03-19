«Сколько сейчас доллар?» Буцаев ответил на вопрос об уходе Шарипзянова за компенсацию

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника Дамира Шарипзянова в обмен на денежную компенсацию.
«Вы дадите имена игроков, которых можно на эту компенсацию пригласить? Вы занимаетесь хоккеем, пишете про хоккей. Мы понимаем, что к нему проявляют интерес, но есть регламент КХЛ, и мы будем действовать согласно регламенту. Будем договариваться о том, чтобы он продолжил карьеру в Нижнекамске. Деньги же играть в хоккей не будут. Их можно на банковский счёт положить, и то невыгодно… Сколько там сейчас доллар?
Вот прямо сейчас идёт работа по комплектованию команды. Есть игроки, которые под контрактом, есть игроки, с которыми мы будем вести переговоры о продлении. Будем надеяться, что нам удастся это сделать. Приоритет сейчас на том, чтобы разобраться со своими игроками. А потом уже будем смотреть на тех, кто выйдет на рынок свободных агентов. Какие будут изменения в регламенте лиги к будущему сезону. Все слышали, что хотели официально открыть аренду. Здесь нет никаких секретов, что всё будет подчинено тому, чтобы качественно усилить команду», — цитирует Буцаева пресс-служба нижнекамского клуба.
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