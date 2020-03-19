Жена Тихонова: в Питер только, если вдруг накроет аллергия по хоккею со скамьи запасных
Евгения Тихонова, жена нападающего «Ак Барса» Виктора Тихонова, ответила на вопросы подписчиков в «инстасториз». В частности, супруга хоккеиста ответила на вопрос, когда она посетит Санкт-Петербург.
«Ну, собственно нам незачем туда ехать. Только если вдруг накроет ностальгия по пробкам, мигрени, аллергия по хоккею со скамьи запасных», — написала Тихонова.
31-летний Тихонов в этом сезоне провёл за СКА всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». В ноябре 2019 года нападающий был обменён в «Ак Барс», где забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.
Тихонов: в СКА с пониманием отнеслись к просьбе. Благодарен, что меня обменяли
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