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Завгородний: в Шереметьево творится ужас — проверяют через тепловизоры, все в масках ходят

Завгородний: в Шереметьево творится ужас — проверяют через тепловизоры, все в масках ходят
Хоккей / Прочие 0

Нападающий системы «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний рассказал, как вернулся в Россию из Северной Америки.

«Сложный перелёт был. Получилось 42 часа со всеми переходами, транзитами. В Шереметьево всех проверяют из-за коронавируса. Там прямо кошмар для приезжих из Европы. Я летел через Париж транзитом, и в московском аэропорту вообще творится ужас — там заполняют декларацию, всех проверяют через тепловизоры, много народу, все в масках ходят.

Мне ещё повезло, я вышел как-то быстро, потому что у меня все сумки транзитом. Примерно за час управился, у остальных, как правило, всё дольше. Пересадка у меня была 14 часов, так что я потом просто пошёл в отель поспать и на следующий день перелетал из Москвы в Омск.

Как сказали, что сезон отменили, агент спрашивал, можно ли отпустить меня домой. Сначала не разрешили, потому что надеялись на скорое возобновление сезона. Но потом CHL дала рекомендацию клубам отпустить европейцев домой, так как стало понятно, что всё затянется. Я сразу же решил, что полечу домой, так как мог застрять в Римуски надолго», — цитирует Завгороднего Sport24.

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