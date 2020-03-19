Первый раунд плей-офф КХЛ стал лучшим за последние три сезона по средней результативности

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации подвела статистические итоги первого раунда плей-офф.

Команды забросили 204 шайбы, до абсолютного рекорда (237 в 2011 году) не хватило 33 гола. При этом средняя результативность (5,1 шайбы за встречу) стала лучшей за три последних сезона. Максимальная результативность первого раунда была достигнута в 2011 году (5,39), а минимальная — в 2016-м (4,44).

До рекорда посещаемости первого раунда, установленного в прошлом сезоне, не дотянули. В 2019 году матчи посетили 354 985 зрителей, а в нынешнем — 288 656. В этом нет ничего удивительного, так как 12 матчей проводились на аренах, вмещающих менее 6000 зрителей. Средняя посещаемость одной игры составила 7216 человек, и это при том что последняя игра раунда («Спартак» — «Динамо» Москва) прошла при закрытых дверях. Минимальная средняя посещаемость первого раунда пришлась на 2014 год – 6299 человек.