Умарк: мы улетели из России в последний момент. Не вернусь, даже если продолжат сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал шведской прессе о подробностях отъезда из России.
«Мы улетели из России в самый последний момент. И я не вернусь. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно. Мы вместе с финскими игроками «Салавата» — Метсолой, Манниненом и Хартикайненом наметили планы по отъезду из России. Платил ли я за всех? Нет, мы разделили расходы.
Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь. Я не знаю, как там они всё решат. Всё время то назад, то вперёд — совершенно разные сообщения. Все слышали, что страны закрывают границы и всем хотелось уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьёй.
Что будет дальше? Буду проводить время с семьёй. Если же вы имеете в виду моё хоккейное будущее, то… Посмотрим. Сейчас я об этом не слишком много думаю. Возвращение в «Лулео»? Вряд ли. Вероятно, я уеду куда-то за границу», — приводит слова Умарка Expressen.
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