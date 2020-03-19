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Шатан: шансы на проведение ЧМ-2020 равны нулю — вердикт будет вынесен в марте

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шатан: шансы на проведение ЧМ-2020 равны нулю — вердикт будет вынесен в марте
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея Словакии, а в прошлом известный нападающий Мирослав Шатан прокомментировал вероятность отмены проведения ЧМ-2020, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии. 17 марта Шатан принял участие в видеоконференции ИИХФ, где обсуждалось будущее турнира.

«Шансы на проведение ЧМ равны нулю. Ситуация во всём мире становится всё более серьёзной. Руководство ИИХФ ожидает инструкций от правительства Швейцарии, это будет иметь решающее значение для турнира. Думаю, что окончательный вердикт будет вынесен в марте. Нет никаких шансов, что чемпионат мира состоится. Здоровье сейчас имеет первостепенное значение», — приводит слова Шатана Slovakia.sk.

13 марта власти Швейцарии запретили до 30 апреля мероприятия с участием свыше 100 человек. Кроме того страна на три месяца прекратила выдачу виз для граждан третьих стран и закрыла воздушное сообщение с Испанией, Италией, Францией, Германией, Австрией и странами, не входящими в шенгенское соглашение.

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