Умарк: слова в шведской прессе — фантазия журналиста. Я никогда не говорил, что не вернусь

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк выступил с опровержением своего интервью шведскому изданию Expressen, в котором говорилось, что шведский форвард не вернётся в Уфу в случае продолжения сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад. Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.



Откуда взялись эти слова в шведской прессе? Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.