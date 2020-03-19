Умарк: слова в шведской прессе — фантазия журналиста. Я никогда не говорил, что не вернусь
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк выступил с опровержением своего интервью шведскому изданию Expressen, в котором говорилось, что шведский форвард не вернётся в Уфу в случае продолжения сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад. Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.
Откуда взялись эти слова в шведской прессе? Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта»
Звезда КХЛ Линус Умарк высказал непопулярное мнение. Иностранцы хотят играть, но боятся не уехать домой.
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