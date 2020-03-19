«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Шиксатдаровым

«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард забросил 13 шайб и сделал восемь результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+9" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут и 55 секунд.

Статистика Ильдара Шиксатдарова в сезоне-2019/2020

В четырёх матчах плей-офф набрал 1 (1+0) очко при полезности "-2" и 0 минуте штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 16 минут и 14 секунд. Следующий сезон станет для него шестым в стане «волков».