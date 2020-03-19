«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Шиксатдаровым
«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард забросил 13 шайб и сделал восемь результативных передач в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+9" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут и 55 секунд.
Статистика Ильдара Шиксатдарова в сезоне-2019/2020
В четырёх матчах плей-офф набрал 1 (1+0) очко при полезности "-2" и 0 минуте штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 16 минут и 14 секунд. Следующий сезон станет для него шестым в стане «волков».
Генменеджер «Нефтехимика» объяснил расторжение контрактов со всеми легионерами
Читайте также
- 19 марта 2020
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:37
-
09:12
-
09:00
-
08:38
-
04:08
-
01:11
-
00:33
- 18 марта 2020
-
23:51
-
23:30
-
22:59
-
22:16
-
22:08
-
22:00
-
21:20
-
21:02
-
20:45
-
20:33
-
20:28
Партнерский контент