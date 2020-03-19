Варламов: разговариваю с самим собой во время матча. Думаю, все вратари так делают

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал, что во время матчей разговаривает сам с собой.



«Разговоры с самим собой продолжаются. Думаю, что все вратари в мире этим занимаются. Перед игрой, во время игры. Это происходит всегда. Слова помогают собраться, восстановиться после пропущенной шайбы, помогают сохранить концентрацию во время матча», — цитирует Варламова официальный сайт лиги.



Напомним, чемпионат НХЛ прерван из-за эпидемии коронавируса.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.