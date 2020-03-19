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Финские легионеры НХЛ арендовали частный самолёт, чтобы улететь из США

Финские легионеры НХЛ арендовали частный самолёт, чтобы улететь из США
Хоккей / НХЛ 0

Финские легионеры клубов НХЛ «Баффало Сэйбрз», «Каролина Харрикейнз», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс» арендовали частный самолёт, чтобы улететь из США, информирует Ilta-Sanomat. Как сообщается, аренда самолёта обошлась 15 хоккеистам в сумму $ 100 тыс.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.

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