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Флёри пожертвовал $ 100 тыс. работникам арены. Ранее так сделал Бобровский

Флёри пожертвовал $ 100 тыс. работникам арены. Ранее так сделал Бобровский
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри пожертвовал $ 100 тыс. сотрудникам домашней арены клуба, которые из-за эпидемии коронавируса временно остались без работы. Ранее таким же поступком отметился российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

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Североамериканский эксперт считает, что вратарь не проявил щедрость, выделив деньги на зарплату работникам арены.
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