Сушинский: Ковальчук и Радулов уверяли, что Щербак потянет. Но всё вышло не так

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал работу тренерского штаба Боба Хартли и дал оценку Никите Щербаку, с которым расторгли контракт. Напомним, «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).



«Как оценю работу тренерского штаба? В принципе, мы прошли сезон ровно. Были разные матчи, но обошлось без сбоев. Мы вылетели в первом раунде плей-офф. Какая тут оценка? Удовлетворительно. Тройка по пятибалльной шкале. Мы все ждали большего. Боб как работал, так и будет работать. Мы всегда советуемся и знаем, что Хартли — большой профессионал. Очень квалифицированный тренер. Думаю, в следующем году он найдёт правильный путь к удачному выступлению в плей-офф.



Рассчитывали на Никиту Щербака. Все его бывшие партнёры, с кем мы разговаривали — Александр Радулов, Илья Ковальчук, — уверяли нас, что парень потянет. Но всё вышло не так», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».