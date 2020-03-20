Президент «Донбасса» — о сгоревшей арене: сейчас она в том же состоянии, как после пожара

Владелец и президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поделился мнением о состоянии бывшей арены клуба, расположенной в Донецке В мае 2014 года арена «Дружба» получила сильные повреждения, и с тех пор «Донбасс» больше на ней не выступал.



«У «Донбасса» сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим «Дружбу» буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара. «Донбасс» играет в маленьком городке Дружковка, находящемся в Донецкой области. Арена там вмещает 1000 зрителей и всегда собирает аншлаг», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.