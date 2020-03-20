Президент «Донбасса» — о сгоревшей арене: сейчас она в том же состоянии, как после пожара
Владелец и президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поделился мнением о состоянии бывшей арены клуба, расположенной в Донецке В мае 2014 года арена «Дружба» получила сильные повреждения, и с тех пор «Донбасс» больше на ней не выступал.
«У «Донбасса» сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим «Дружбу» буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара. «Донбасс» играет в маленьком городке Дружковка, находящемся в Донецкой области. Арена там вмещает 1000 зрителей и всегда собирает аншлаг», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Читайте также
- 20 марта 2020
-
07:00
-
05:53
-
01:34
-
00:35
-
00:16
- 19 марта 2020
-
23:47
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:00
-
21:38
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07
-
20:00
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:54
-
17:24
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
Партнерский контент