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Агент Загидулина — об интересе «Металлурга»: Артём благодарен, выбор будет непростой

Агент Загидулина — об интересе «Металлурга»: Артём благодарен, выбор будет непростой
Хоккей / КХЛ 0

Дмитрий Заикин, агент голкипера системы «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина, прокомментировал интерес магниторского «Металлурга» к своему клиенту.

«На сегодняшний день Загидулин имеет двухсторонний контракт с «Калгари» до конца сезона. От руководства «Металлурга» поступило предложение вернуться домой и подписать контракт на два года. Артём благодарен клубу за интерес к нему, но все решения будет принимать после окончания сезона. Безусловно, он получил новый опыт в Северной Америке и серьёзный толчок в своём развитии, поэтому выбор будет непростой. Однозначные заявления различных интернет-ресурсов о продолжении карьеры Артёма являются некорректными и не соответствуют действительности», — сказала Заикин в интервью «Чемпионату».

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