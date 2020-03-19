Агент Загидулина — об интересе «Металлурга»: Артём благодарен, выбор будет непростой
Дмитрий Заикин, агент голкипера системы «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина, прокомментировал интерес магниторского «Металлурга» к своему клиенту.
«На сегодняшний день Загидулин имеет двухсторонний контракт с «Калгари» до конца сезона. От руководства «Металлурга» поступило предложение вернуться домой и подписать контракт на два года. Артём благодарен клубу за интерес к нему, но все решения будет принимать после окончания сезона. Безусловно, он получил новый опыт в Северной Америке и серьёзный толчок в своём развитии, поэтому выбор будет непростой. Однозначные заявления различных интернет-ресурсов о продолжении карьеры Артёма являются некорректными и не соответствуют действительности», — сказала Заикин в интервью «Чемпионату».
Читайте также
- 19 марта 2020
-
22:00
-
21:38
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07
-
20:00
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:54
-
17:24
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:45
Партнерский контент