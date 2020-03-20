Президент «Донбасса»: КХЛ сейчас никого не вдохновляет, ей нужно менять финансовую модель

Владелец и президент «Донбасса» Борис Колесников поделился мнением о политике Континентальной хоккейной лиги.



«Александр Медведев (первый президент КХЛ. – Прим. «Чемпионата») всегда был с нами в диалоге, поддерживал «Донбасс». Но я хочу сказать, что я и ему, и Дмитрию Чернышенко (второй президент КХЛ. – Прим. «Чемпионата») говорил, что лига должна взять финансовую модель футбольной Лиги чемпионов. То есть начислять деньги за набранные очки. Тогда это будет турнир, в который будут проситься финны, шведы, чехи. А так получается, что мы играем с командами, которые принадлежат или госмонополиям, или местным советам. Это не вдохновляет.



Смотрите: более 50% дохода клубов НХЛ – это стадион. Но ни в России, ни на Украине никто никогда не заплатит за билет такие деньги, это физически невозможно. А в НХЛ 41 домашний матч, сбор с одной игры — $ 2 млн минимум. И у клуба $ 82 млн в кармане уже на старте. Это очень средняя цена, и без плей-офф. А где КХЛ, чтобы быть второй лигой мира взять такие доходы клубов? Поэтому путь КХЛ – это пример Лиги чемпионов. Нужно искать компенсаторы доходам НХЛ, а не изобретать велосипед.



Допустим, набрал 100 очков клуб – это уже $ 10 млн. Нужно создать спонсорский фонд из национальных лидеров и распределять эти деньги в зависимости от результатов клубов. Но для этого необходим человек, который будет жить этой идеей, и тогда в КХЛ не будет понятно, кто станет первым, кто вторым. С Чернышенко я общался один раз, и наше общение как раз было о необходимости принятия финансовой модели Лиги чемпионов. Тогда КХЛ будет вечна. А так, сегодня есть деньги, завтра нет. Смотрите сами, где сейчас «Слован», «Медвешчак», пражский «Лев». В конце концов, КХЛ просто превратится в чемпионат России. Это будет хоккей высокого уровня, но это не то, что хотели основатели КХЛ», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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