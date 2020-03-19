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Михеев: НХЛ разрешила игрокам уехать, но это небезопасно. Никто не хочет рисковать

Михеев: НХЛ разрешила игрокам уехать, но это небезопасно. Никто не хочет рисковать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ, вызванной эпидемией коронавируса.

«В Торонто всё как обычно, никакой паники. Разве что в магазинах поменьше стало какой-то еды, но ничего глобального. Конечно, меры предосторожности усилились. Всё понимают, насколько всё серьёзно.

НХЛ постоянно присылает нам какие-то обновления, мы их читаем, но, в принципе, плюс-минус там всё то же самое. Сейчас нам разрешили куда-то улететь, но понятно же, что это сейчас небезопасно. Отъезд в другую страну – это риск, и не хочется потом на карантине сидеть. Смысла уезжать просто нет, и вряд ли кто-то захочет это сделать», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Интервью с Ильёй Михеевым – о жизни в Канаде во время карантина, первом сезоне в «Торонто», нелепой травме и родном «Авангарде».
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